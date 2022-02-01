Размер социальных выплат и пособий проиндексировали в России

В России с 1 февраля увеличен размер социальных выплат и пособий. Также изменения коснулись пенсий и материнского капитала.

Размер материнского капитала проиндексирован на 8,4%. За первого ребенка выплата составит 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей с условием, что семья не получала выплату за первого ребенка. В ином случае семье полагается 168,6 тысячи рублей.

Выплата при рождении ребенка увеличилась на тысячу рублей и теперь составляет 19 981 рублей. Если родились несколько детей, то пособие выплатят за каждого из них.

Также увеличена сумма декретной выплаты, максимальная сумма за 140 дней составит 360 164 рублей. Пособие по уходу за первым ребенком — от 7 493 до 31 282 рубля.

Пособие полагаются, если муж призван в вооруженные силы: беременная женщина получит 32 420 рублей, мать или опекун ребенка — 13 895 рублей.

Увеличен размер выплаты при усыновлении ребенка, ее сумма достигает до 156 429 рублей, если ребенок старше семи лет либо у него есть ограничения по состоянию здоровья.

Проиндексирован размер пенсионных выплат, они увеличены на 8,6%. Средний размер пенсии в 2022 году составит 18 984 рубля.