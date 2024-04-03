Общество 03 апреля 2024, 16:36 Экономист Бадалов заявил, что пока рано давать оценку закону о наказании за рекламу кредитов через спам-звонки

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Экономист Лазарь Бадалов в беседе с «Ридусом» прокомментировал новость о том, что Совет Федерации одобрил законопроект о наказаниях за навязчивую рекламу кредитов, которая распространяется через спам-звонки.

Эксперт считает, что об эффективности данного закона говорить что-то конкретное пока рано. Экономист лишь подчеркнул, что штрафы до 1,6 миллиона рублей для крупных банков будут незначительными, а вот для микрофинансовых организаций — вполне ощутимыми.

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«Будет любопытно узнать, речь идет об одном штрафе вообще или о штрафах за каждый вид рекламы», — добавил Бадалов.