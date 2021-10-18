Размер пособия по уходу за ребенком вырастет с февраля 2022 года

С 1 февраля 2022 года в России вырастет минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком на 5,8% до 7 493 рублей, а максимальный — до 31 282 рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов».

Документ был опубликован в понедельник, сообщил ТАСС. На сегодня минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, максимальный — 29 600 рублей.

Расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, согласно документу, составят 169,5 миллиарда рублей.

С 1 февраля также проиндексируется единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%. Его размер составит 19 981 рубль. Расходы на выплату единовременных пособий при рождении ребенка составят 19,8 миллиарда рублей. на сегодняшний день пособие составляет 18 886 рублей.

Расходы на выплату пособий по беременности и родам в 2022 году составят 132,8 миллиарда рублей.

Российским семьям могут отказать в получении пособий по нескольким причинам. Самая частая из них — превышающий величину минимального прожиточного минимума доход на душу населения. На второе место в списке оснований для отказа в пособиях в ПФР поставили не предоставленные в установленные сроки документы. Третья причина — наличие у семьи двух и более транспортных средств. В ПФР по Рязанской области уточнили, что речь идет о выплатах беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте 8-16 лет.