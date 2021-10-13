Топ-5 причин для отказа российским семьям в пособиях перечислили в ПФР

Российским семьям могут отказать в получении пособий по нескольким причинам. Самая частая из них — превышающий величину минимального прожиточного минимума доход на душу населения (22%).

В Пенсионном фонде России по Рязанской области уточнили, что речь идет о выплатах беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте 8-16 лет. Позицию ведомства привел Ura.Ru.

На второе место в списке оснований для отказа в пособиях в ПФР поставили не предоставленные в установленные сроки документы. Третья причина — наличие у семьи двух и более транспортных средств.

Замыкают пятерку причин предоставление недостоверных данных и достижение ребенком возраста 17 лет.

Социологи выяснили, что многие россияне поддержкой государства не пользуются — таких в стране около 57%. О положенных им выплатах не знают около трети жителей страны, а 24% пособия не нужны.