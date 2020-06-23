Размер пенсии по старости захотели увеличить в России

Средний размер пенсии в России может составить 17 432 рублей в 2021 году. Это следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ.

Документ оказался в распоряжении РИА «Новости». В нем указано, что размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров через год составит 6,3%, в 2022-м можно ждать увеличения на 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — на 5,6% (до 19 283 рублей).

При этом изменение размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2021-й и на следующие два года не запланировано.

Расходы на пенсии определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля. Это сделано исходя из прогнозных темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год. В 2021 году — на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%.

Средние пенсии в 2021 году будут около 9977 рублей, в 2022-м — 10 307 рублей, в 2023 году — 10 693 рубля.

Ранее стало известно, что мошенники нашли новый способ обманывать российских пенсионеров. Шарлатаны представляются брокерами и обещают пожилым людям прибавку к пенсии. Этого якобы можно достигнуть, торгуя ценными бумагами.