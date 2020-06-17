Мошенники научились обманывать пенсионеров под видом брокеров

Мошенники придумали новый способ обманывать пенсионеров. Обещая им прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами, они получают доступ к счетам и выводят с них деньги или даже оформляют кредиты.

В компании Zecurion рассказали «Известиям» о новой мошеннической схеме, основанной на пробелах в технических знаниях.

Одна из пострадавших рассказала газете, как из-за торговли ценными бумагами потеряла около 200 тысяч рублей. По словам 65-летней Ирины, она увидела рекламу торговой платформы в соцсетях. Она прошла по ссылке, заполнила поля регистрации, после чего ей пришло подтверждение по почте и позвонил специалист.

Пока она общалась с одним специалистом по телефону, другой зашел в ее смартфон с помощью программы для удаленного доступа и подал заявку на кредит в Сбербанке на 180 тысяч рублей. Банк быстро одобрил заявку и перевел деньги на дебетовую карту.

Самое интересное в этой истории, что перевод денег дальше нужно было подтвердить по звонку представителя Сбербанка. И сотрудник банка даже спросил Ирину, уверена ли она, что это не мошенники, но женщина сказала, что уверена, и только что одобренный кредит ушел к злоумышленникам. Еще 11 тысяч она перевела мошенникам в самом начале разговора.

В итоге по кредиту Ирина должна платить в месяц 17 тысяч рублей при условии, что ее пенсия составляет 19 тысяч.

Юристы и банки предупреждают, что для кредитных организаций все произошедшее выглядит как ее действия, поэтому нужно быть очень аккуратными при установке программ удаленного доступа.

«Как и всякий инструмент, эти программы можно использовать не только в благих целях, поэтому следует ограничивать доступ к собственному компьютеру и гаджетам извне и не устанавливать сторонние программы. А для выполнения каких-то манипуляций попросить помощи», — отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Специалисты предупреждают, чтобы не стать жертвой мошенников, информацию о брокере нужно проверить на сайте Центробанка России.