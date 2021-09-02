Размер материнского капитала в 2022 году составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго. Об этом заявила глава Минтруда Антон Котяков.

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка», — рассказал министр РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что если семья раньше получала материнский капитал на первого ребенка, то размер доплаты на второго составит 161 772 рубля.

С 1 января 2021 года размер материнского капитала равен 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей на второго. Чтобы получить сертификат на маткапитал, нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Котяков также сообщил, что российский рынок труда вернулся на допандемийный уровень. Об этом говорят данные Росстата.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2–4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.