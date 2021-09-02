Российский рынок труда вернулся на допандемийный уровень

Российский рынок труда в целом смог вернуться к допандемийным значениям. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Вчера буквально у нас вышли данные Росстата. <…> По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень», — сказал Котяков во время общения с журналистами на полях Восточного экономического форума. Цитату привело РИА «Новости».

Порядка 2,8-3 миллиона человек в России сейчас продолжают работать удаленно, отметил он. Порядка одного миллиона россиян стоят на учете в центрах занятости, пиковое значение достигало 3,7 миллиона.

Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в России снизился в июле до 4,5%. Такой показатель оказался ниже допандемийных значений марта 2020 года. Тогда насчитывалось 3,485 миллиона безработных. В июле 2021 года таких людей было 3,430 миллиона человек.

Восточный экономический форум пройдет с 2 по 4 сентября. Площадкой для проведения мероприятия стал кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

В конце августа президент Владимир Путин призвал оказать россиянам помощь в трудоустройстве. Он подчеркнул, что важно найти решение для каждого потерявшего заработок и не имеющего возможности трудоустроиться.