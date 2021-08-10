Сергей Шойгу назвал самой опасной угрозой разложение общества

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что внутренняя угроза разложения общества стала основной опасностью для многих стран. Как сообщило «РИА Новости», такое заявление он сделал на образовательном форуме «Территория смыслов».

«Есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», — сказал Шойгу.

По мнению министра, в отличие от внутренних неурядиц, внешняя угроза для страны всегда заметна и более понятна. Все-таки известно, что это за противник, как он вооружен и как строить противостояние.

Шойгу отметил и то, что в последние годы значительно возросло доверие рядовых россиян к армии страны. Еще 12 лет назад уровень такого доверия составлял только 29%. Сейчас эта отметка достигает 86%. По словам министра, именно вооруженные силы России сейчас пользуются самым большим доверием населения страны среди всех государственных институтов.

Ранее Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных наукоградов. По его словам, каждый из таких городов может заниматься собственной сферой деятельности и в итоге стать крупным отраслевым центром в экономике.