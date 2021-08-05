Шойгу предложил построить в Сибири крупные наукограды

Несколько крупных городов предложил построить в Сибири министр обороны Сергей Шойгу. Он пояснил, что каждый из таких населенных пунктов может заниматься конкретной сферой деятельности и в результате стать отраслевым экономическим центром.

Как сообщил ТАСС, такое заявление министр сделал на встрече с научной общественностью Сибирского отделения Российской академии наук.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300−500 тысяч, лучше — до миллиона человек», — заявил глава Минобороны.

Шойгу отметил, что в новый город можно даже перенести столицу. По словам министра, такой проект существовал в советское время. Но после распада СССР его так и не воплотили в жизнь.