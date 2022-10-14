Раздачу повесток рядом с московским метро назвали провокацией | 360°

Эксклюзив 14 октября 2022, 17:03 Поделиться Telegram

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Viber Раздачу повесток рядом с московским метро назвали провокацией Генерал-лейтенант Соболев: раздача повесток у метро Москвы может быть провокацией Соцсети

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В сети появилась информация, что в Москве около станций метро раздают повестки. Генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил в разговоре с «360», что все это похоже на провокацию. Депутат считает, что просто так на улице никого забирать не будут.

«Чтобы повестку вручить, нужно действительно знать, что этот человек является тем, кто подлежит призыву. Просто так кто-то кого-то хватать на улице не будет», — заявил он.

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По его словам, повестку выписывает военкомат. За проведение частичной мобилизации отвечает глава субъекта РФ, в Москве им является Сергей Собянин.

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«Если ты подлежишь мобилизации, то надо честно прийти, встать в строй, обучиться. Причем это хорошо оплачивается. В советское время такого не было, добровольно шли», — отметил собеседник «360».

Соболев предположил, что увиденное на улицах столице может быть неправдой.

«Может быть, провокация. Можно кого-то переодеть в эту форму и создать хаос в столице», — заявил он.

Военкомат Москвы уже назвал информацию о раздаче повесток рядом с метро фейком.

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