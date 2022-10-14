Сообщения о вручении повесток о мобилизации около метро Москвы оказались фейком | 360°

Армия 14 октября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

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Viber Сообщения о вручении повесток о мобилизации около метро Москвы оказались фейком Военкомат Москвы не подтвердил вручение повесток о мобилизации около метро Соцсети

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Повестки о частичной мобилизации возле станций метро в Москве не проводятся. Об этом заявили РИА «Новости» в столичном военкомате.

«Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится» — заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

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По его словам, розыскные мероприятия проходят регулярно. Речь идет о поимке преступников, но внимание правоохранительных органов сейчас также привлечено к тем, кто отклоняется от посещения военкомата уже после прочтения повестки.

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Комиссариат напомнил, что повестки установленного образца вручаются сотрудниками военкоматов уполномоченными лично либо через работодателя. В документе должны значатся персональные данные человека, а также подпись военкома района, где военнообязанный прописан.

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