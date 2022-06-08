Разборки в семье котов произвели фурор в интернете

Видео, на котором котенок нападает на отца после сеанса умывания, разлетелось по интернету. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на Telegram-канал Mimi video.

В ролике папа-кот, как это принято у кошачьих, умывает отпрыска, но котенок не ценит стараний родителя и внезапно атакует отца. Взрослый кот выглядит обескураженным такой наглостью и, недолго думая, отвешивает котенку оплеуху.

Комментаторы посмеялись над забавной семейной разборкой и оценили методы воспитания кота-старшего.

«Ахах, отхватил мелкий!»; «Правильно, нечего на старших лапки поднимать»; «Хахах, у второго кота такая морда возмущенная»; «Большой кошак обалдел от такой наглости», — написали пользователи.

Еще один пушистый герой интернета набрал популярность после того, как попытался не подпустить хозяйку к грядке с клубникой.