Кот, охраняющий клубнику, попал на видео и рассмешил пользователей Сети

Четвероногий питомец, который очень любит садовую клубнику и не позволяет ее срывать даже хозяйке, попал на видео и рассмешил пользователей Сети. Ролик появился в Telegram-канала ruanimal.tv, написал «Ридус».

На кадрах видно, как хозяйка тянется к ягоде в надежде полакомиться спелой клубникой, а кот, сидя около куста, не дает сорвать ее и активно отстраняет женщину лапами.

Пользователи Сети назвали кота «охранником клубники», другие сочли, что он просто «жадина».

«Пхаха, жадина какой», ««Моя клубника! Чего пристала!», «Ха-ха, да это же клубничный жук!», «Надо его молоком опрыскать, тогда уйдет», — написали они.