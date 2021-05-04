«Разбил два телевизора»: Мама ребенка с ДЦП из Твери рассказала, почему он убежал из дома

Ребенок с ДЦП в Твери уполз на коленях из дома. Очевидцам он сообщил, что боится свою маму. Якобы она грозилась его убить. Мать ребенка Ольга в беседе с «360» рассказала, что мальчик скучает по старшему брату и убежал из дома, чтобы с ним встретиться.

«Вчера он ушел, потому что у него последнее время навязчивая идея встретиться со старшим братом. Они с детства вместе. Теперь он каждый день устраивает скандалы, хочет к нему», — рассказала она.

Он сбежал, по словам мамы, пока они работали на участке. Ребенка постоянно возили на машине, поэтому он был дезориентирован.

Она рассказала, что год назад они переехали из съемной квартиры в частный дом. Родители мальчика заняты ремонтом участка, который нельзя отложить. Однако у ребенка начались постоянные истерики.

Источник фото: из личного архива семьи

«Он считает, что ему уделяется мало внимания, на него никто не обращает внимания. Когда мы в квартире жили, то я его выводила гулять, а в частном доме у него немного больше свободы. После того как он начал вылазить через форточку на улицу, я обратилась к нашему психиатру, которая выдала направление на госпитализацию. Однако мы с учителями решили, что он сначала закончит учебный год, а потом его планировали отправить на лечение в больницу», — добавила Ольга.

Женщина рассказала, что мальчик на все реагирует агрессивно, потому что ему многое нельзя, что можно другим детям. Семье пришлось спрятать ножи и вилки, а стеклянную посуду убрать на верхние полки, куда он не сможет дотянуться. По ее словам, он в припадках уже разбил два телевизора и телефон.

Источник фото: из личного архива семьи

«Остальные дети тоже страдают, он мешает им делать уроки. Он может стучать в двери по несколько часов, чтобы на него обратили внимание», — рассказала мама.

Ольга сообщила, что мальчик сейчас находится в городской больнице, затем его переведут на лечение в психиатрическую больницу.

Побег ребенка не остался незамеченным. После его обнаружения к семье приходили из полиции и подразделения по делам несовершеннолетних. Комиссия пройдет после майских праздников.