Ребенок с ДЦП уполз на коленях из дома в Твери. Его жизнь спасли неравнодушные жители

В Твери автомобилисты увидели, как по проезжей части на коленях ползет ребенок с ДЦП. Он рассказал им, что боится, что мать его убьет, поэтому решил уйти из дома. Об этом «360» рассказала очевидец Алена.

«Увидели, что стоит на дороге женщина и ползет рядом... даже не поняли сначала кто. В бежевой куртке, со спины казалось, что человек маленького роста. Ползет прям по асфальту, по проезжей части. Мы остановились, сразу же вышли. Стояла женщина, которая первая это все увидела. Мальчик махал руками, просил о помощи такими жестами. Пока с ней разговаривали, остановились еще две машины», — рассказала девушка.

Мальчик начал рассказывать свою историю. Тогда они поняли, что с его здоровьем что-то не так: речь была невнятной.

«Он был весь мокрый насквозь. Одежда была мокрая. Весь дрожал. Объяснил, что сбежал из дома, боится, ползет к брату за помощью. Боится, что мама его убьет. Как сейчас это выяснилось, он просто боялся. Родители оказались нормальными. Мы начали спрашивать, где он живет. Но он сказал, что говорить не будет, потому что боится», — вспомнила женщина.

Они вызвали скорую, полицию, нашли одеяла и укрыли мальчика. Все службы оперативно приехали на место. Врачи осмотрели ребенка и увезли в больницу, полицейские пытались найти его дом.

Собеседница «360» поехала за скорой, чтобы выяснить, в каком состоянии находится мальчик.

«Врач осмотрел, сказал, что отправит информацию в инспекцию по делам несовершеннолетних. Сказал, что мальчик останется в больнице до утра, его накормят, переоденут. Сегодня утром в больнице рассказали, что мама мальчика нашлась», — добавила Алена.

По словам врача, родители объяснили, что у ребенка ДЦП и сопутствующие заболевания, которые толкают мальчика на агрессию и попытки побега.

«Они нормальные, у них много детей. Она сама является волонтером, оказывает помощь нуждающимся. Мальчик склонен к побегу. Самое главное — когда мы начали подходить к мальчику, он пытался убежать в поле. Хорошо, что мы вовремя заметили», — рассказала женщина.

Она подчеркнула, что в этом поле с ребенком могло случиться все что угодно.