Расстрелявшему в Забайкалье сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который открыл огонь по своим сослуживцам в воинской части Забайкальского края, предъявят новое обвинение. К делу добавят статью о покушении на убийство.

Адвокат Равиль Тугушев пояснил ТАСС, что изначально Шамсутдинову вменили убийство. Но, поскольку два человека остались живы, обвинение разделили на две части.

«Во-первых, осталось обвинение по статье 105; во-вторых, добавится статья „Покушение на убийство“», — уточнил представляющий интересы солдата юрист.

Стрельба в воинской части 54160 Дровянинского гарнизона произошла в октябре 2019 года. Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь своих сослуживцев , еще двое получили тяжелые ранения.

Молодого человека арестовали, началось расследование убийства. В открытом письме Шамсутдинов принес извинения родным погибших. Солдат заявил, что решился на преступление. поскольку у него «не было другого выхода».

В апреле 2020 года арест срочнику продлили на четыре месяца. Следственные действия по его делу приостановили из-за пандемии коронавируса.