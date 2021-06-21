Работодатели задумались о повышении зарплат и расширении штата

Большинство российских компаний готовы повысить зарплаты своим нынешним сотрудникам, а также нанять новых. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные сервисов по поиску работы.

Компании в основном намерены предлагать относительно небольшое повышение зарплат — на 4–6% — всем штатным сотрудникам. В этом году также существенная часть бизнеса готова к расширению штата. При этом повышенный интерес проявляется к сотрудникам, которые могут работать на удаленке.

Но на пути к осуществлению этих планов может встать новая волна коронавируса и связанные с ней противоэпидемические меры.

Росстат назвал российские регионы, где в начале 2021 года зафиксировали самые высокие среднемесячные зарплаты. На первом месте оказалась Чукотка. Средний доход жителей там составил 122,9 тысячи рублей. втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ с 108,4 тысячами рублей в качестве средней зарплаты. Замыкает тройку лидеров Москва. В столице среднемесячная зарплата составляет 99,5 тысячи рублей.