Названы регионы с наиболее высокими среднемесячными зарплатами

Росстат назвал российские регионы, где в начале 2021 года зафиксировали самые высокие среднемесячные зарплаты. На первом месте оказалась Чукотка. Средний доход жителей там составил 122,9 тысячи рублей.

Как сообщил RT, на втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ с 108,4 тысячами рублей в качестве средней зарплаты. За ним следуют Москва — 99,5 тысячи рублей, Магаданская область — 98,6 тысячи рублей и Сахалинская область — 93,4 тысячи рублей.

В десятку регионов с наиболее высокими среднемесячными зарплатами попали Ненецкий автономный округ — 90 тысяч рублей, Камчатский край — 81 тысяча рублей, Тюменская область с автономными округами — 75,4 тысячи рублей, Ханты-Мансийский АО — 74,8 тысячи рублей и Якутия — 73,2 тысячи рублей.

При этом самые низкие средние зарплаты оказались в Ивановской области — 27,6 тысячи рублей, Дагестане — 28,7 тысячи рублей, Чечне — 28,8 тысячи рублей, Кабардино-Балкарии — 28,9 тысячи рублей, Алтайском крае — 29 тысячи рублей.

Немного лучше ситуация в Тамбовской области, где в среднем получают 29,1 тысячи рублей, Северной Осетии — 29,7 тысячи рублей), Ингушетии — 30 тысяч рублей, а также Карачаево-Черкесии — 30,1 тысячи рублей, Мордовии — 30,3 тысячи рублей.

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