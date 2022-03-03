«Относитесь критично к информации». Как не стать распространителем фейков

Нужно относиться критично к тому, что видишь сейчас в Сети, обращать внимание на источники информации. Только так можно не стать распространителем фейковых новостей. Такую рекомендацию в эфире «360» дал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Относитесь критично к тому, что читаете, что видите, и относитесь критично к источникам, от которых вы получаете информацию. Очень легко взять на веру любой фейк», — заявил он.

Мариничев обратил внимание на то, что человеку очень трудно определить, лживую информацию или видео он увидел или нет. Ведь пока нет технологических средств, которые бы могли с точностью определять фейк.

«Но мы можем отправить эту информацию друзьям, а те, получив ее от нас, будут верить, что это действительно так. Они не могут проверить, откуда мы ее получили. Чтобы эти цепочки прерывались, и существует такое радикальное требование к гражданам относительно распространения и создания такого рода информации», — подчеркнул омбудсмен.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента 4 марта рассмотрит законопроекты об ответственности за фейки.