Володин анонсировал рассмотрение законопроекта об ответственности за фейки

Проекты законов об ответственности за распространение фейков рассмотрят в Госдуме 4 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, американские соцсети Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, которые находятся под контролем США, ведут информационную войну против России.

«Мы не можем не реагировать на происходящее. Принимать решение об ответственности за распространение фейков необходимо. Нам важно, чтобы информация была правдивой, а те, кто ее создает и распространяет, отвечали за достоверность», — заявил он.

В связи с этим депутаты выступили с идеей ввести административную и уголовную ответственность за распространение неправдивой информации. Предполагаются штрафы до пяти миллионов рублей или лишение свободы до 15 лет.