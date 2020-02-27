Распространителей наркотиков в Сети будут наказывать строже

За распространение наркотиков в интернете будут сажать на срок от 12 до 15 лет. Это произойдет, если Госдума примет новые поправки в уголовный кодекс.

Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции хочет внести изменения в статью 230 Уголовного кодекса РФ (склонение к потреблению наркотических средств). По словам главы ведомства Василия Пискарева, проект предусматривает уголовную ответственность за пропаганду в интернете со сроком наказания до 12 лет, пишут «Известия».

«Учитывая, что интернет существенно повышает степень общественной опасности данного деяния, предлагается ужесточить ответственность за него, повысив нижний предел санкции до 12 лет лишения свободы», — заявил он.

Инициативу направили в правительство и Верховный суд. Когда оттуда придут официальные отзывы, проект будет отправлен на рассмотрение Госдумы.

По мнению Пискарева, принятие поправок поможет очистить интернет от сайтов и страниц, предлагающих купить наркотики.

Ранее глава «Трезвой России» Султан Хамзаев рассказал «360», что 70% опасных веществ продаются в интернете. Он обратил внимание, что в молодежной среде сложная ситуация в этом плане и призвал усилить борьбу с оборотом наркотиков.