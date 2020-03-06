Расписки компании Тинькова рухнули после его слов о лейкемии

Бизнесмен Олег Тиньков признался, что болен лейкемией. На этом фоне резко подешевели расписки TCS Group — материнской компании Тинькофф банка. В итоге их стоимость упала на 26,5%.

Расписки начали дешеветь с момента открытия торгов на Московской бирже 6 марта. Бумаги стоили 1350 рублей за штуку. Этот показатель был ниже на 8,9% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

К вечеру бумаги упали уже на 26,5%. Их стоимость составила 1090 рублей за одну расписку. Произошло обрушение и на Лондонской бирже. Там бумаги подешевели на 25,6% — до 16,4 доллара.

Котировки компании уменьшаются на фоне заявления ее совладельца Олега Тинькова. Бизнесмен признался, что врачи нашли у него острую форму лейкемии. По его словам, болезнь диагностировали раньше, но он не хотел афишировать свой диагноз. Сейчас же его ждет суд с налоговой службой США.

Судебным процессом занимаются юристы. Тиньков попал под уголовное дело о налоговом мошенничестве. В обвинении говорится, что в 2013 году предприниматель утаил один миллиард долларов доходов и активов.

Сейчас бизнесмен находится в Лондоне, ему запрещено выезжать за пределы города. За свою свободу Тиньков заплатил 20 миллионов фунтов. После этого суд разрешил ему выйти под залог.