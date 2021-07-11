Раскрыты способы стать незаметным для телефонных мошенников

Из-за большого количества спамеров и мошенников многие перестают принимать звонки от неизвестных номеров и не доверяют незнакомым собеседникам. Это мешает организациям доносить до людей действительно важную информацию. Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, как стать незаметным для аферистов.

«В первую очередь нужно понимать, что преступники и агрессивные рекламодатели редко звонят по случайным номерам. Чаще всего они пользуются специальными базами данных. Такие базы составляются организациями, работающими в серой зоне», — объяснил Мясоедов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, в эти базы попадают данные из самых разных источников, «к наполнению которых, к сожалению, причастны и мы сами».

Следует заботиться о сохранности своих персональных данных и не раздавать телефонный номер кому попало, рекомендовал Мясоедов. Также лучше избегать пользования публичными сетями, если же оставлять контактные данные обязательно, то рекомендуется использовать отдельную электронную почту. Также можно работать через VPN-программу и устанавливать сложные пароли.

Если ваш номер уже появился в базе данных мошенников, то можно установить приложение по отслеживанию вредоносных звонков, говорить коротко и при малейших подозрениях класть трубку, не перезванивая незнакомцам.

Хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал о признаках прослушки смартфона мошенниками. По его словам, на это указывает резкое уменьшение зарядки гаджета и высокое потребление оперативной памяти. Доступ к устройству злоумышленникам может дать установка приложений из недостоверных источников.