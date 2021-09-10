Раскрыты новые схемы мошенничества на дорогах

Российские автолюбители рассказали порталу Autonews о новых способах «развода» на дорогах. В частности, одного из водителей сумел разжалобить молодой человек, которого якобы обманули инспекторы ГИБДД. Он приехал из Петербурга, чтобы купить машину, но по их милости лишился денег.

Мужчина попросил денег на обратную дорогу и даже дал паспорт.

«Это приглушило все мои сомнения. Он много извинялся, сказал, что я даже могу даже поехать с ним для проверки», — поделилась женщина. Она посетовала, что перевела ему 25 тысяч рублей, и признала, что виновата сама.

Еще одна владелица машины рассказала, что повстречалась с плачущим мужчиной на белом Mercedes. В салоне было двое детей.

«Мужчина рассказал, что они едут домой в Абхазию, их остановила ГИБДД и якобы пришлось отдать инспекторам все деньги. Он объяснил, что ему нужны деньги на бензин, чтобы доехать домой», — поделилась обманутая. Она тоже перевела жулику крупную сумму денег.

Владелец «Лады-Гранты» рассказал, что его как-то остановил водитель, ехавший в соседнем ряду. Он заявил, что из машины из-под правого колеса идет дым.

«Мужчина предложил открыть капот и, не дожидаясь разрешения, распахнул его. И пока я еще смотрел на колесо, видимо, перекинул провода под капотом», — рассказал водитель.

Нежданный доброхот активно заманивал его в сервис, который находится рядом. Мужчине еле удалось отбиться от его услуг. Он понимал, что в сервисе ему выставят счет в несколько десятков тысяч рублей.

Кроме того, мошенники начали копировать страницы известных страховых компаний или создавать сайты несуществующих организаций. Они предлагают оформить полисы по заниженным ценам. После этого сайт или прекращает работать, или в счете появляется лишний ноль, в надежде на невнимательность плательщика.

Иногда злоумышленники предлагают удаленно пройти техосмотр, что незаконно.

В августе в Пензе за организацию фейковых аварий задержали группу мошенников. Они наживались на страховке, подставляя уже битые машины под столкновения с автомобилями люкс-класса.