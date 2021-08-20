Группу пензенцев задержали за организацию фейковых аварий

Группа пензенцев организовывала фейковые ДТП и наживалась на страховке. Занимались они подобной деятельностью в течение двух лет с мая 2016 года. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Преступления мошенники совершали как правило в вечернее или ночное время. При этом в качестве пострадавших выступали владельцы дорогих автомобилей бизнес-класса.

«Машины у них до этого были уже битые. Они поставили машину, а я ехал задом и их задел. Как-то вот так делали», — рассказал один из подозреваемых.

Множественные аварии вызвали подозрения у страховых компаний. На таких махинациях мошенники заработали около двух миллионов рублей. В организации ДТП принимали участие девять человек.

Следователи завели уголовное дело. Всех подозреваемых задержали. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.