Эксперт рассказал о главных ошибках начинающих предпринимателей
Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова рассказала РИА «Новости», какие действия в собственном бизнесе будут лишними.
На предпринимателе, открывшем свое дело, в первую очередь лежит ответственность за других людей. Оптимальным вариантом будет, если бизнесмен назначит себе зарплату и больше брать из прибыли не будет.
На развитие бизнеса следует откладывать минимум 25% средств чистой прибыли. Понадобится и фонд для форс-мажорных ситуаций, поскольку предугадать абсолютно все траты в таком деле невозможно. Пополнять его, заметила Бобкова, стоит на сумму минимум в 15% от регулярных затрат.
Поможет начинающим предпринимателям и изучение гражданского, налогового и трудового права — их необходимых аспектов. Нелишним будет ознакомиться с основами ведения бухгалтерского учета.
Все ключевые моменты, связанные с бизнесом, необходимо фиксировать документально.