Эксперты рассказали, куда лучше вкладывать деньги

Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, считает, что новичкам, которые хотят заняться пассивными инвестициями стоит начинать с самых простых и понятных инструментов, которые не будут отнимать много времени.

На 500 тысяч можно открыть свой бизнес, купив франшизу общепита. Если вложить деньги в палатку со стритфудом, то она окупится за три месяца, а прибыль будет составлять около 200 тысяч рублей.

Также можно вложить накопления в акции роста. Эксперт рекомендует вкладывать в ценные бумаги около 15% активов.

«На оставшиеся средства можно купить ETF, например, на золото или другие активы. Но лучше, чтобы они отличались от тех, что уже в портфеле для большей диверсификации. Доходность ETF может быть самой разной», — заявил Капустянский.

Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, рекомендует использовать самый простой вариант — открыть вклад в банке.

Также можно прибегнуть к покупке облигаций, открытию индивидуального инвестиционного счета, ознакомиться с фондовым рынком или же вложиться в недвижимость.

Помимо этого, эксперты советуют купить технику и снимать качественный контент, так как на YouTube можно зарабатывать хорошие деньги. Этот вариант подойдет для творческих людей.