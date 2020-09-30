Раскрыто прошлое победившей на выборах в Костромской области уборщицы

«Такой резонанс не очень понятен. СМИ делают акцент на том, что она уборщица, но не указывают, что Марина пять лет проработала местным депутатом на непостоянной основе. Она знает проблемы сельского поселения, а люди знают ее», — приводит агентство слова собеседницы, которая добавила, что в небольших российских поселениях к власти часто приходят люди простых профессий.

Удгодская вступит в новую должность 1 октября. Она пройдет курсы обучения муниципальному управлению по темам: экономика, финансы, земельные отношения, противодействие коррупции и муниципальная служба.

Новая глава Повалихинского сельского поселения воспитывает двух детей и держит большое хозяйство. Уборщицей она устроилась на четверть ставки — найти работу в небольшом селе очень сложно.

Удгодская выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Николая Локтева. За нее проголосовали 87 человек, а за Локтева — 48. Женщина была техническим кандидатом, но победу одержала честно.