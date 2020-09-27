«За меня люди». Случайно победившая на выборах уборщица вступит в должность
Об этом она рассказала kp.ru.
Я поняла — за меня люди. Как же я откажусьМарина Удгодская
Марина Удгодская предположила, что победила на выборах главы сельского поселения потому, что избирателей потянуло «на новое и свежее». Бывшая уборщица отметила, что уже сейчас чувствует поддержку людей, и совершенно не стыдится своей старой профессии.
Она рассказала, что люди о ней заботятся — уже составили список книг, которые она должна прочитать, чтобы лучше понимать свои обязанности перед народом. Девушка уже решила, чем займется в первую очередь после вступления в должность. Она отметила, что собирается построить запруду у села, чтобы дети могли плавать.
Кроме того, Удгодская рассказала, что не скрывается от общения со СМИ. Более того, ей понравилось разговаривать с журналистами.
Марину Удгодскую избрали главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района. В это время она работала там уборщицей, а участвовать в выборах стала по просьбе действующего главы. Несмотря на то, что женщина была техническим кандидатом, она выиграла выборы честно. Она официально вступит в должность 1 октября.