«За меня люди». Случайно победившая на выборах уборщица вступит в должность

Уборщица Марина Удгодская, которая случайно победила на выборах главы сельского поселения в Костромской области дала первое интервью. Она заявила, готова занять должность.

Об этом она рассказала kp.ru.

Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь Марина Удгодская

Марина Удгодская предположила, что победила на выборах главы сельского поселения потому, что избирателей потянуло «на новое и свежее». Бывшая уборщица отметила, что уже сейчас чувствует поддержку людей, и совершенно не стыдится своей старой профессии.

Она рассказала, что люди о ней заботятся — уже составили список книг, которые она должна прочитать, чтобы лучше понимать свои обязанности перед народом. Девушка уже решила, чем займется в первую очередь после вступления в должность. Она отметила, что собирается построить запруду у села, чтобы дети могли плавать.

Кроме того, Удгодская рассказала, что не скрывается от общения со СМИ. Более того, ей понравилось разговаривать с журналистами.

Марину Удгодскую избрали главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района. В это время она работала там уборщицей, а участвовать в выборах стала по просьбе действующего главы. Несмотря на то, что женщина была техническим кандидатом, она выиграла выборы честно. Она официально вступит в должность 1 октября.