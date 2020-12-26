Раскрыто отношение россиян к удаленке

Среди тех, кому комфортнее работается дистанционно, больше женщин — 46%. Полюбивших удаленку мужчин на 10% меньше. В апреле работать из дома и после пандемии пожелали всего 19% опрошенных.

36% ушедших на удаленку заявили, что дома им работать лучше, чем в офисе. Из них 38% мужчин и 33% среди женщин. Столько же участников опроса подчеркнули, что эффективность их работы дома ничем не отличается от КПД в офисе. 17% респондентов недовольны удаленкой, так как работать им мешают члены семьи и домашние дела.

47% россиян отметили — нагрузка на удаленке осталась на прежнем уровне, 24% считают, что работы стало больше. 19% сограждан рассказали о том, что все стало проще и легче.

По данным совместного доклада PwC и аналитического центра НАФИ, треть предпринимателей готова сохранить удаленку для сотрудников еще на пару лет.