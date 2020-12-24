Российские предприятия готовы сохранить удаленку еще на пару лет

Большая часть бизнеса готовится к продлению противоэпидемических мер еще на один-два года. Треть опрошенных предпринимателей заявили о продлении удаленки.

Такие данные следуют из совместного доклада PwC и аналитического центра НАФИ, пишет газета «Известия». Так, 75% респондентов, как крупных, так и небольших, планируют сохранить масочный режим на указанный период.

Вместе с подготовкой к продлению мер, против коронавируса, бизнес адаптирует и свои инвестиционные планы. 81% опрошенных предпринимателей считают, что в период пандемии деловой климат в стране изменился в худшую сторону. При этом, в разрезе крупного бизнеса 55% респондентов полагают, что, хотя перспективность вложений в России и снизилась в разгар кризиса, на сегодняшний день она уже восстановилась.

Большая часть руководителей не планирует сворачивать бизнес несмотря на ухудшение инвестиционного климата. 51% предпринимателей, участвовавших в исследовании, заявили о неизменности инвестиционных планов по суммам, хотя их структуру пришлось пересмотреть. 11% из них заверили, что решили нарастить вложения по сравнению с намерениями до пандемии.

Половина россиян призналась, что удаленка помогает экономить на проезде и еде. Сограждан радует свободное время, которого стало больше, и снижение уровня стресса. Среди минусов необходимость сочетать работу с домашними обязанностями, проблемы со связью и тоска по общению с коллегами.