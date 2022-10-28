Раскрыта причина заведения уголовного дела против Артема Усса | 360°

Общество 28 октября 2022, 21:18 Раскрыта причина заведения уголовного дела против Артема Усса Адвокат Жеребенков: уголовное дело в России поможет вытащить Артема Усса из Италии Pxhere

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Уголовное дело, которое возбудили в России в отношении сына губернатора Красноярского края Артема Усса, призвано вытащить его из Италии. Об этом сообщил адвокат Владимир Жеребенков на правах эксперта в комментарии РИА «Новости». При этом, по его словам, все зависит от местного судьи.

«Проще всего его вытаскивать из Италии через возбуждение уголовного дела. Тут уже на усмотрение суда, кому он будет экстрадирован — России или США. Судья будет смотреть, в какой стране Уссу предъявлено более тяжкое обвинение и доказана вина. Я скептически настроен, и, так как дело (возбужденное в США) политически ангажировано, то, скорее его, могут выдать американцам», — сказал Жеребенков.

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Сын красноярского губернатора проходит по делу об отмывании денег. Мужчина объявлен в международный розыск. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Артема Усса ранее задержали в аэропорту Милана по запросу Соединенных Штатов. Мужчина стал пятым россиянином, которого американский Минюст обвинил в уклонении от санкций и легализации незаконных доходов. По делу также проходят два нефтетрейдера из Венесуэлы.

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