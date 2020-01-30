    30 января 2020, 14:48

    «Раскрутили так, будто подачки нищенские!» Власти Керчи объяснили батоны в подарок блокадникам от чиновниц в шубах

    Наза Салех Захи

    Крымские чиновницы пришли к ветеранам-блокадникам в шубах и подарили скромные подарки. Эта ситуация уже получила широкую огласку. Однако власти Керчи объяснили, что депутаты спешили и не успели снять с себя верхнюю одежду.

    Пресс-секретарь горсовета и участник мероприятия Диана Ушакова заявила радиостанции «Говорит Москва», что удивлена реакцией.

    «А что надо было сделать людям? 11 человек [блокадников], мы заходили и уделяли буквально пять минут ветерану, поздравляли и узнавали, какие у него проблемы», — рассказала она.

    По ее словам, ветераны попросили купить им лекарства и инвалидную коляску. Уже завтра чиновники вернутся к пенсионерам со всем купленным. Она добавила, что блокадникам подарили караимские пироги ручной работы. Их передала татарская община Керчи, которая хотела сделать приятное ветеранам.

    «Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские», — возмутилась Ушакова.

    Администрация города сообщила радиостанции, что тоже поздравила ветеранов с 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда и подарила им большие пакеты с продуктами.

    Между тем зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал инициативу горсовета Керчи унизительной.