«Раскрутили так, будто подачки нищенские!» Власти Керчи объяснили батоны в подарок блокадникам от чиновниц в шубах

Пресс-секретарь горсовета и участник мероприятия Диана Ушакова заявила радиостанции «Говорит Москва», что удивлена реакцией.

«А что надо было сделать людям? 11 человек [блокадников], мы заходили и уделяли буквально пять минут ветерану, поздравляли и узнавали, какие у него проблемы», — рассказала она.

По ее словам, ветераны попросили купить им лекарства и инвалидную коляску. Уже завтра чиновники вернутся к пенсионерам со всем купленным. Она добавила, что блокадникам подарили караимские пироги ручной работы. Их передала татарская община Керчи, которая хотела сделать приятное ветеранам.

«Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские», — возмутилась Ушакова.

Администрация города сообщила радиостанции, что тоже поздравила ветеранов с 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда и подарила им большие пакеты с продуктами.

Между тем зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал инициативу горсовета Керчи унизительной.