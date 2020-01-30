Символический хлеб

Глава Керченского горсовета Мая Хужина, которая участвовала в «благотворительном походе» и гордо фотографировалась в квартирах блокадников в шубе, сама же и рассказала обо всем в Facebook. Но уже 30 января удалила запись.

Пенсионерам вручили батоны хлеба — как символ еды, которой не было в блокадном Ленинграде, и медали. Когда комментаторы в Facebook справедливо возразили, что требовалось помочь старикам деньгами, Хужина ответила: «Эти люди не нуждаются в подарках. Им нужно человеческое общение, доброта и уважение».

Хамство по-чувашски

Наверное, дело в том, что сами власть имущие слишком привыкли к тому, что все сходит с рук, — можно оскорблять, воровать, даже убивать, а наказания в большинстве случаев не последует.

За примерами далеко ходить не надо: бывший глава Чувашии не один год разбрасывался сомнительными комментариями в сторону трудящихся, участвовал в коррупционных скандалах и вообще — дискредитировал власть как мог. Люди в регионе уже начали выходить на улицы с пикетами за отставку Игнатьева, потому что терпеть хамство стало просто невозможно.

Но перед тем, как главу Чувашии все же исключили из партии и сняли с должности, прошло почти 10 лет! Игнатьев занимал свой пост с лета 2010-го, и странно вести себя по отношению к жителям вверенных ему территорий он начал очень скоро.

Только игра в «собачку» с офицером МЧС оказалась последней каплей — и то начальника пытались оправдать, рассказывая о том, что эмчеэсовец — старый друг, да и вообще, всем было весело, а произошедшее — милая шутка «своих» людей.

«Бичевня» и «быдло»

Летом 2019 года в Иркутской области было наводнение — огромное количество людей пострадали, многие остались без жилья. Тогда на встречу с народом приехал президент России Владимир Путин, но довольны этим остались не все.

В Сеть скоро слили запись, на которой женщина, очень похожая по голосу на тогда еще главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, называла пострадавших от паводка людей «бичевней» и «быдлом».

Чиновница уволилась, но осадочек остался — она вроде бы даже согласилась, что действительно нечто такое говорила — но сгоряча, а на записи слова вырваны из контекста. В итоге Алашкевич вполне спокойно работает заместителем директора в местном музее и считает свое увольнение несчастным стечением обстоятельств: «паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе».

И здесь возникает вопрос: неужели чиновники и депутаты сами не видят, что за их действиями начали следить значительно внимательнее? Что все их ошибки моментально становятся общественным достоянием?

Хотя, может, дело и не в них, а в нас, в тех, кто продолжает терпеть, когда нас называют бичевней и напоминают, что макарошки всегда стоят одинаково, а значит, и МРОТ можно не поднимать? Ничего не изменится, пока народ продолжает молчать или — максимум — возмущаться в соцсетях.

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