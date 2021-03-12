На Сахалине после драки двух семиклассников одного из школьников пришлось госпитализировать с ножевым ранением. Скорее всего, ученик достал нож случайно. Тем не менее пострадавший чувствует себя хорошо и на следующей неделе должен начать посещать уроки. Об этом сообщили источники «360».

«В пятницу в школе № 3 мальчики начали ссориться. Там конфликт начался, и один ударил другого. Которого ударили, пошел за ножом — два сантиметра рана, проткнул его», — рассказал источник.

Другой источник сообщил, что причину конфликта выяснить пока не удалось. Но, скорее всего, нож достали случайно.

«Мальчики были из седьмого класса, у них произошла драка по непонятной причине. Насчет ножа — просто один из них по случайности его достал, просто тут такие мальчики в школе, которые постоянно любит драться, и даже вчера такое было», — рассказал он.

По его словам, в четверг тоже подрались два мальчика, только из восьмого класса. Сегодняшний пострадавший уже пошел на поправку, отметил собеседник.

«Насчет пореза — ему сделали ножевое ранение, там, конечно, не написано в новостях, куда именно, но было ножевое ранение, оно было неглубокое. Как сказали, этого мальчика увезли в больницу, но на данный момент с ним все замечательно, он уже находится дома и, скорее всего, в понедельник появится в школе», — заключил собеседник «360».

После случившегося в школе Невельска СК по региону организовал проверку.

«В ходе конфликта один из школьников, имевший при себе переносной портативный набор инструментов, плоскогубцами причинил другому повреждение кожного покрова в области грудной клетки», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего. На ситуацию также отреагировала местная прокуратура.

«Невельской городской прокуратурой организована проверка по факту драки между школьниками в МБОУ СОШ № 3 города Невельска», — говорится в сообщении.

ЧП произошло на территории школы № 3 Невельска. Известно, что один участник драки получил ранение, другой — ушибы. В школу также будет направлена комиссия от регионального Минобразования.