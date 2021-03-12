Школьник на Сахалине получил ножевое ранение во время драки с одноклассником

Подростки подралась в школе Невельска. Один из них получил ножевое ранение. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

ЧП произошло на территории школы № 3 Невельска. Там подрались два ученика седьмого класса.

«В результате один из школьников получил не проникающее ножевое ранение, рассечена кожа», — рассказали в пресс-службе правительства «Интерфаксу».

Портал kp.ru со ссылкой на источник написал, что состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Лечение подросток будет проходить дома. Второй семиклассник получил ушибы.

На сайте регионального СК говорится, что во время конфликта между 13-летними школьники один из них вынул переносной портативный набор инструментов.

«Плоскогубцами причинил другому повреждение кожного покрова в области грудной клетки», — сказано в сообщении ведомства.

Пресс-служба правительства Сахалинской области уточнила, что в школу направлена комиссия от регионального минобразования. Она выяснит все обстоятельства произошедшего.

Следственное управление СК РФ по региону и прокуратура начали проверку. Невельская городская прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних руководством школы и органами профилактики муниципального образования.