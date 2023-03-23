Важное 23 марта 2023, 16:24 Путин учредил медаль «За храбрость» Президент Путин издал указ об учреждении медали «За храбрость» РИА «Новости»

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В России появилась медаль «За храбрость» — ее учредили указом президента Владимира Путина. Вручать награду будут за соответствующие качества, проявленные при выполнении боевых и других операций по защите Отечества и государственных интересов.

Указ «О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы РФ» также утверждает положение о медали, ее описание и изображение.

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Медаль имеет две степени, первая — высшая. Награду могут получить не только россияне, но и иностранные граждане и лица без гражданства. Возможно и посмертное награждение.

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На лицевой стороне медали — рельефное изображение равноконечного креста с расширяющимися, вогнутыми по сторонам и закругленными концами, между которыми — два перекрещивающихся меча. В центре креста — круглый медальон с узкой выпуклой каймой. В поле медальона — рельефное изображение герба России. Внизу — надпись «За храбрость» и изображение лавровой и дубовой ветвей. Медаль первой степени позолоченная.