    17 апреля 2020, 09:24

    Ракова: Москву в ближайшие недели ждет пик заболеваемости

    Наза Салех Захи

    Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ближайшие недели окажутся трудными для Москвы. В этот период, скорее всего, произойдет пик заболеваемости.
    Ракова: Москву в ближайшие недели ждет пик заболеваемости

    «Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придется на следующие две-три недели», — заявила Ракова в обращении к медицинским работникам.

    Она заметила, что вся нагрузка сейчас приходится именно на врачей. Однако жители и власти города тоже ответственны за происходящее. Первые должны принимать правильные и своевременные решения, вторые — соблюдать режим самоизоляции.

    «От нас с вами зависит, как Москва справится с пандемией», — добавила заммэра.

    Она подчеркнула, что за последние два месяца нагрузка на московскую систему здравоохранения выросла в разы. Тем не менее властям удалось подготовить ее к борьбе с коронавирусом.