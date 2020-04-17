Ракова: Москву в ближайшие недели ждет пик заболеваемости

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ближайшие недели окажутся трудными для Москвы. В этот период, скорее всего, произойдет пик заболеваемости.

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придется на следующие две-три недели», — заявила Ракова в обращении к медицинским работникам.

Она заметила, что вся нагрузка сейчас приходится именно на врачей. Однако жители и власти города тоже ответственны за происходящее. Первые должны принимать правильные и своевременные решения, вторые — соблюдать режим самоизоляции.

«От нас с вами зависит, как Москва справится с пандемией», — добавила заммэра.

Она подчеркнула, что за последние два месяца нагрузка на московскую систему здравоохранения выросла в разы. Тем не менее властям удалось подготовить ее к борьбе с коронавирусом.