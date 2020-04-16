Любой случай ОРВИ в Москве расценят как подозрение на коронавирус

Любые симптомы респираторной инфекции станут поводом для изоляции в Москве. Каждый случай ОРВИ будут рассматривать как подозрение на заражение коронавирусом.

«Вирус активно распространяется уже внутри города. В связи с этим по рекомендации Клинического комитета мы приняли решение о том, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус», — приводит столичный оперштаб по борьбе с пандемией слова вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что всех пациентов будут каждый день обзванивать врачи и следить за динамикой их состояния. Так можно будет определить момент ухудшения и вовремя принять необходимые меры. Каждому выдадут именное постановление главного санитарного врача об обязательной изоляции в течение двух недель. Такие же документы получат все проживающие с людьми, у которых выявили симптомы ОРВИ.

В Москве за минувшие сутки зафиксировали 1370 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице выявили 16 146 инфицированных. Большинство заразившихся — это люди моложе 45 лет. В России 2019-nCoV подхватили 27 938 человек. Жертвами COVID-19 стали 232 пациента.