Ракова: москвичам с симптомами ОРВИ будут делать тесты на антиген к коронавирусу с 1 октября

Всем пациентам с ОРВИ в Москве будут делать тесты на антиген к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность — в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами», — объяснила Ракова журналистам, ее процитировал «Интерфакс».

Она подчеркнула, что экспресс-тест будут делать всем без исключения москвичам с симптомами ковида. Это позволит медикам максимально оперативно поставить диагноз и приступить к лечению. Правила начнут действовать с 1 октября.

В последнее время в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. В среду в очередной раз был побит рекорд по смертности — за сутки погибли 857 человек. Москва — антилидер по числу заражений. Только за за один день там выявили больше трех тысяч новых больных ковидом.