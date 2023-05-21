Общество 21 мая 2023, 08:39 Ракету-носитель с кораблем «Прогресс МС-23» установили на Байконуре «Роскосмос»: ракету-носитель с грузовиком «Прогресс МС-23» установили на Байконуре

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Ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-23» установлена на стартовом комплексе 31-й площадки. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Специалисты продолжают готовить ракету «Союз» с «Прогрессом» к старту. Запуск космического грузовика пройдет 24 мая в 15:56 по московскому времени.

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«Полет пройдет по сверхбыстрой схеме сближения, уже через 3,5 часа корабль доберется до МКС», — писали ранее в Telegram-канале корпорации.

«Прогресс МС-23» доставит на МКС 2 560 кг грузов — топливо и сжатые газы, воду, оборудование и инструменты укладки для экспериментов, одежды и еду для экипажа.

В середине мая корпорации «Энергия» закончила начальный этап заводских контрольных испытаний грузового корабля. После его отправили на Байконур для дальнейшей подготовки к старту.

Ранее «Роскосмос» и академия наук Белоруссии разработали предложения по космическим программам: «Ресурс-СГ» и «Космодозор-СГ». Первая будет разрабатывать элементы бортовых систем и аппаратуру для повышения ресурсов космических аппаратов, а вторая — прогнозировать возникновение лесных пожаров.