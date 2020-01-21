Радиоактивный японский автомобиль задержали в порту Владивостока

Таможенная служба Владивостока нашла в порту радиоактивный автомобиль. Машину собирались ввезти на судне, прибывшем из Японии. Это первый подобный случай за прошедшие три года.

Как сообщает пресс-служба таможни, всего сотрудники службы обнаружили 875 радиоактивных товаров, которые прибывали в регион из Японии с апреля 2011 года по июнь 2017-го. Подобные вещи начали появляться после аварии на японской атомной станции «Фукусима-1».

«За последние три года радиоактивные автомобили не были выявлены. Последний случай свидетельствует, что последствия от аварии до конца не исчезли», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Бета-излучение исходило от автомобиля Toyota Prius Hybrid. Теперь радиоактивную машину отправят обратно в Японию.

В марте 2011 года сильное землетрясение и цунами привели к аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Системы энергоснабжения атомной электростанции вышли из строя, а затем произошли взрывы из-за отказа системы охлаждения сразу на трех энергоблоках. В результате ЧП погибли люди. После аварии территории Японии подверглись загрязнению радиоактивными веществами. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются до сих пор.