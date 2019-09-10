Заброшенные здания Фукусимы. Как выглядит префектура через восемь лет после катастрофы

Тогда землетрясение магнитудой 9,0 и цунами вывели из строя системы охлаждения АЭС, произошло расплавление активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3.

Спустя два года станцию официально закрыли. Поселок, вблизи которого она располагалась, превратился в зону отчуждения. На АЭС и в округе продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

На снимках Собаньской видны пустые улицы, заброшенные школы и супермаркеты, дома и магазины, в которых ничего не изменилось с 2011 года.

Фотографии были сделаны в марте 2018 года, но основная часть опубликована только сейчас. Собаньская провела в зоне отчуждения два дня вместе со своим мужем. Дальнейшему пребыванию помешала сигнализация, сработавшая в заброшенной школе. Супругов окружила группа из 24 полицейских.

«Когда я только запланировала поездку в Японию с мужем, то была счастлива и взволнована тем, что мы поедем на Фукусиму. Но с каждым шагом по пустынным улицам моя радость превращалась в хандру. Я люблю заброшенные места, но видеть все эти вещи в школах и домах, — это травмирует. Когда вы находитесь там, особенно в районе, пострадавшем от цунами, — вы понимаете глубину трагедии того, что произошло», — рассказала путешественница газете Daily Mail.

В своем блоге она опубликовала несколько тематических подборок из окрестностей АЭС «Фукусима-1».

Это магазин подержанных машин под открытым небом. Несмотря на годы, проведенные на улице, автомобили даже не успели проржаветь.

Источник фото: deadinside.eu

Еще одна серия снята в свадебном салоне. Упакованные платья так и остались ждать своих невест.

Источник фото: deadinside.eu

Зал игровых автоматов неведомой конфигурации.

Источник фото: deadinside.eu

Школа, пострадавшая от цунами.

Источник фото: deadinside.eu

Пустынные улицы заброшенного поселка.

Источник фото: deadinside.eu