  • Заброшенные здания Фукусимы. Как выглядит префектура через восемь лет после катастрофы

    10 сентября 2019, 06:00

    Кирилл Фролов

    Польский фотограф Наталья Собаньская провела два дня, осматривая заброшенные здания японского поселка Окума в префектуре Фукусима. В своем блоге она опубликовала снимки, сделанные после эвакуации поселка из-за аварии на АЭС. Время на фотографиях застыло в марте 2011 года.

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    Тогда землетрясение магнитудой 9,0 и цунами вывели из строя системы охлаждения АЭС, произошло расплавление активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3.

    Спустя два года станцию официально закрыли. Поселок, вблизи которого она располагалась, превратился в зону отчуждения. На АЭС и в округе продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

    На снимках Собаньской видны пустые улицы, заброшенные школы и супермаркеты, дома и магазины, в которых ничего не изменилось с 2011 года.

    Фотографии были сделаны в марте 2018 года, но основная часть опубликована только сейчас. Собаньская провела в зоне отчуждения два дня вместе со своим мужем. Дальнейшему пребыванию помешала сигнализация, сработавшая в заброшенной школе. Супругов окружила группа из 24 полицейских.

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    «Когда я только запланировала поездку в Японию с мужем, то была счастлива и взволнована тем, что мы поедем на Фукусиму. Но с каждым шагом по пустынным улицам моя радость превращалась в хандру. Я люблю заброшенные места, но видеть все эти вещи в школах и домах, — это травмирует. Когда вы находитесь там, особенно в районе, пострадавшем от цунами, — вы понимаете глубину трагедии того, что произошло», — рассказала путешественница газете Daily Mail.

    В своем блоге она опубликовала несколько тематических подборок из окрестностей АЭС «Фукусима-1».

    Это магазин подержанных машин под открытым небом. Несмотря на годы, проведенные на улице, автомобили даже не успели проржаветь.

    Источник фото: deadinside.eu

    Еще одна серия снята в свадебном салоне. Упакованные платья так и остались ждать своих невест.

    Источник фото: deadinside.eu

    Зал игровых автоматов неведомой конфигурации.

    Источник фото: deadinside.eu

    Школа, пострадавшая от цунами.

    Источник фото: deadinside.eu

    Пустынные улицы заброшенного поселка.

    Источник фото: deadinside.eu