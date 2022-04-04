Ради условного доверия. Маркетолог объяснил одинаковые посты блогеров о важных событиях

Маркетолог, блогер Роман Носик рассказал «360», что появление в разных блогах одинаковых, вплоть до порядка слов, постов о важных событиях, скорее всего, результат заказа, «пакетного предложения». Чем больше каналов распространения, тем выше условное доверие к информации, пояснил эксперт.

«Блогерам могут поступать заказы, когда идут рекламные или предвыборные кампании. Иногда у всех выходят одинаковые тексты, тогда их ловят на этом, говорят, что это платное выступление», — отметил Носик.

Он предположил, что медийное событие может «фабриковаться и распространяться по отработанным каналам».

«Чем больше блогеров, каналов освещения в этом участвуют, тем больше охват и тем больше условное доверие к этой информации», — подчеркнул Носик.

Он отметил, что раньше существовали целые объединения авторов, которые бесплатно и за деньги «загоняли посты и новости» в топ «Яндекса».

Ранее украинские СМИ и соцсети местных политиков распространили сообщения об убийствах мирного населения в Буче. Они опубликовали кадры с лежащими на земле связанными людьми. Россия отвергла обвинения и призвала проверять информацию на максимально высоком уровне.