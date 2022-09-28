Ради драматизации. Почему в Германии заговорили о невозможности восстановить «Северный поток» | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 16:35 Поделиться Telegram

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Viber Ради драматизации. Почему в Германии заговорили о невозможности восстановить «Северный поток» Политолог Светов объяснил цели заявлений о невозможности восстановить «Северный поток» РИА «Новости»

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Прозвучавшее в западной прессе заявление о том, что газопровод «Северный поток» может стать непригоден навсегда, сделано в целях драматизации ситуации, заявил «360» политолог Юрий Светов. При этом он обратил внимания на заявление главы Еврокомиссии о необходимости найти виновных в ЧП.

«Посмотрите, госпожа глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Европа обязана разобраться, найти ответственных, виновных, а если эти ответственные и виновные — спецслужбы США или Великобритании? Что они на этот счет будут делать? Как они себя будут вести. Это большой вопрос», — отметил собеседник «360».

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По мнению Светова, вопрос, можно восстановить или нет «Северный поток», касается операторов этого газопровода и «СП-2». Он выразил уверенность, что восстановить трубопровод можно.

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«Будут ли проблемы [у ЕС]? Я согласен с теми экспертами, которые считают, что Европа эту зиму переживет. Хранилища заполнены газом, они какие-то варианты ищут, американцы им что-то подкинут, что-то пообещали в декабре из Катара Шольцу прислать, вводится там интерконнектор из Норвегии в Польшу. То есть общими усилиями населению они помогут пережить эту зиму», — сказал политолог.

Однако, предупредил Светов, с промышленностью в ЕС могут начаться большие проблемы. Не исключено, что она пострадает.

«Для России это, естественно, финансовые потери, обе нитки были заполнены газом, в том числе то, что было в „Северном потоке — 2“, мы намеревались использовать для населения России, то есть считать надо, что и как», — пояснил он.

Светов также обратил внимание, что во время Второй мировой войны в районе датского острова Борнхольм происходили сражения союзников и гитлеровцев, поэтому нельзя исключать, что там мог произойти и взрыв снарядов еще тех времен. Это одна из версий, добавил он.

Если это была диверсия, то, по мнению Светова, можно говорить о том, что так называемая прокси-война, которую Запад ведет против России, перерастает в реальную.

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