Эксклюзив 03 августа 2023, 15:45 «Ради чего?» Автоэксперт раскритиковать идею штрафов за нарушение средней скорости Автоэксперт Славнов счел нецелесообразной идею штрафов за нарушение средней скорости РИА «Новости»

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Штрафы за превышение средней скорости могут вернуть в России. Речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами, которые хотят оборудовать секундомерами. Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «360» подверг эту идею критике.

«Непонятно, как это будет рассчитываться, ведь у нас есть разные участки с разным скоростным режимом», — напомнил специалист.

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Славнов предложил представить ситуацию, когда условный правонарушитель мчит по трассе Москва — Санкт-Петербург со скоростью 200 километров в час, а потом останавливается на заправке выпить кофе. Среднее время падает. И тогда, выходит, штраф ему выписывать не будут.

«И опять же статья за среднюю скорость разве у нас есть в КоАП в 12-й главе? Я такую статью за среднюю скорость пока не видел, поэтому, мне кажется, все это будет на уровне разговоров», — добавил он.

Автоюрист обратил внимание, что камеры на трассах в России нужны для безопасности дорожного движения именно на опасных участках, а не для того, чтобы просто высчитывать, кто и где сколько ехал.

«И на этих участках, где нужно регулировать скорость, они ее и регулируют. Если водитель там нарушает скоростной режим, он подвергает опасности не только себя, но и окружающих. И за это приходит штраф», — подчеркнул Славнов.