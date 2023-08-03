Общество 03 августа 2023, 10:05 Дорожные камеры в России оснастят секундомерами для фиксации превышения скорости «Коммерсант»: в России намерены вернуться к штрафам за превышение средней скорости РИА «Новости»

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В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости. Такую практику отменили два года назад, но Минтранс с учетом критики разработал поправки к ПДД и готовит изменения в КоАП, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, речь идет о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами.

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Проект изменений в ПДД 2 августа рассмотрели на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины». В проекте поправок фигурирует новый термин «средняя скорость движения транспортного средства».

Под ним понимают значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения ТС ко времени, затраченному им на преодоление этого участка.

Также уточнения предполагается внести в пункт 10.1 ПДД — водитель должен будет вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей установленного ограничения, так и со средней, не нарушая действующих лимитов.

Методику фиксации и санкции за нарушение опишут в трех документах

По словам замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антона Козлова, методику фиксации средней скорости и вынесения санкций за нарушение опишут в трех документах. Поправки к ПДД — только один из них.

В КоАП детально регламентируют процедуру вынесения штрафов. А в постановлении кабмина — требования к установке камер, в том числе фиксирующих среднюю скорость.

По мнению эксперта по системам фотовидеофиксации Григория Шухмана, определять среднюю скорость на основе математической формулы допустимо. Но введение в ПДД требования не превышать среднюю скорость на неопределенном участке не имеет смысла, подчеркнул он в комментарии изданию.

По его оценке, целесообразнее было бы прописать состав правонарушения, например, в примечании к статье 12.9 КоАП, указав, что местом нарушения является отрезок дороги, на котором измеряется средняя скорость, а временем — интервал от въезда на него до выезда.