Общество 25 марта 2024, 14:06 Работу Центра помощи родственникам погибших и пострадавших при теракте показали на видео Москалькова посетила Центр помощи родным погибших и пострадавших при теракте

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила Центр помощи родственникам погибших и пострадавших при террористическом акте в Crocus City Hall. Об этом она написала в Telegram-канале.

Омбудсмен напомнила, что Центр помощи заработал еще утром в субботу в помещении Фонда защитников Отечества.

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«В нем работают представители правительств Москвы и Московской области, правоохранительных органов, социальные работники и психологи. Всего порядка 100 сотрудников, в том числе более 20 операторов и 18 психологов, ответственных за обработку телефонных звонков», — написала она.

Москалькова поблагодарила волонтеров и специалистов за самоотверженную работу, которая помогает людям в непростое для них время.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall в Красногорске произошел теракт, погибли 133 человек и более 180 пострадали. К зданию концертного зала прибыли порядка 50 бригад скорой помощи.