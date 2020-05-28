Работу с 1 июня возобновят почти 50 тысяч московских предприятий

Москва готова к первым двум этапам снятия ограничений. С 1 июня в столице снова начнут работать около 50 тысяч предприятий розничной торговли. Общепит, салоны красоты и бани пока закрыты.

Глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал сайту радиостанции «Говорит Москва», что откроют в первую очередь.

«С 1 июня откроются 47 398 предприятий розничной торговли, 9149 предприятий бытового обслуживания», — уточнил он.

Уже с 5 июня снова примут посетителей 82 ярмарки выходного дня. Однако рассчитывать на открытие предприятий общественного питания рано. Не выйдет посетить салоны красоты и SPA, массажные кабинеты, солярии, бани и сауны. Им еще не разрешили работать.

В Москве до 14 июня действует режим самоизоляции. Для поездок на общественном и личном транспорте по-прежнему нужен пропуск. Кафе и рестораны закрыты, зато магазины непродовольственных товаров вновь распахнут свои двери, как и автосалоны и мастерские по ремонту одежды и обуви.

Жителям столицы можно будет гулять практически во всех парках и скверах. Прогулки с первого дня лета разрешили и пожилому поколению: горожанам старше 65 лет теперь можно выходить на улицу, в том числе и для занятий спортом.